‘हर दिन कई लोग मारे जा रहे या गायब हो रहे हैं’, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया

पांक ने 18 अप्रैल को केच जिले से 27 वर्षीय छात्र इकराम के कथित अपहरण की भी निंदा की और कहा कि छात्रों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा 17 अप्रैल की रात केच के शापक इलाके से युवा गायक मोहम्मद ताज को भी सुरक्षा बलों द्वारा घर से उठाए जाने का मामला सामने आया है। पांक ने कहा कि ताज का कोई पता नहीं है और यह घटना क्षेत्र में सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए घटती जगह को दर्शाती है। मानवाधिकार संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन घटनाओं का संज्ञान लेने और लापता लोगों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित कराने की मांग की है।