सीजफायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी, कहा- बहुत सारे बम धमाके होंगे

PBS न्यूज से मुताबिक, ट्रंप से पूछा गया कि अगर कल शाम को युद्ध विराम समाप्त हो जाता है तो क्या होगा? सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा- तब तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में शामिल होगें? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा- मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है कि मुझे वहां होना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने वहां मौजूद रहने पर सहमति जताई थी। हम देखेंगे कि वे वहां होते हैं या नहीं। अगर वे वहां नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं।