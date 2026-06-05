ईरान के बाद क्यूबा पर फोकस करेगा अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख के दिए संकेत

ट्रंप ने कहा कि क्यूबा लंबे समय तक वेनेजुएला की मदद से चलता रहा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला उन्हें जिंदा रहने के लिए पैसा देता था। अब वह पैसा, आप कह सकते हैं, हमारी तरफ आ रहा है और वेनेजुएला की ओर जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या क्यूबा पतन के करीब है, तो ट्रंप ने संकेत दिया कि वहां की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट में है। उन्होंने कहा कि यह लगभग ढह चुका है। और हम इसे जल्द ही संभालेंगे।