ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की अमेरिका को दो-टूक – ‘हमारी रक्षा नीति है साफ, आंख के बदले आंख’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अब से जब भी ईरान की तरफ से होर्मुजस्ट्रेट में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य उपकरण या हथियार से हमला किया जाएगा, तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट पर बमबारी करके उसे नष्ट कर देगा। इनमें वो पुल और पावर प्लांट भी शामिल हैं जो ईरान की राजधानी तेहरान में या इसके आसपास हैं।" ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने बयान जारी किया कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान में किसी पुल या पावर प्लांट को निशाना बनाया, तो ईरान भी बदले में मिडिल ईस्ट में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों पर हमला करेगा, जिसमें एनर्जी से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं जिनमें अमेरिका की दिलचस्पी है। ईरानी सेना ने आगे कहा, "पिछले 10 दिनों में अमेरिकियों को अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए था कि ईरान जिसे चाहेगा, उसे निशाना बनाकर नष्ट कर देगा। ट्रंप का कोई भी संभावित दांव एक बार फिर उनकी बदनामी का कारण बनेगा।"