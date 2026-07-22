डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी – होर्मुज स्ट्रेट में अगर ईरान ने किया जहाज पर हमला तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट करेगा नष्ट

ट्रंप का किसी देश को धमकी देना नई बात नहीं है। ट्रंप अक्सर ही अलग-अलग देशों को धमकी देते रहते हैं। युद्ध के दौरान और इसके बाद भी ट्रंप ने कई बार ईरान को धमकी दी है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को घातक हमले की धमकी दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेना जल्द ही ईरान के उस इलाके पर हमला करेगी, जहाँ परमाणु सेंट्रीफ्यूज होने की चर्चा है। ट्रंप ने कहा, "शायद बहुत जल्द अमेरिका, ईरान के उस ठिकाने पर हमला करेगा।" जब एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज नतांज़ इलाके में पिकएक्स पर्वत पर पहुंचा दिए हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आम तौर पर मैं ऐसा नहीं कहता। अगर मुझे लगता कि वो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो मैं कभी ऐसा नहीं कहता, लेकिन हम बहुत जल्द उस इलाके पर हमला करेंगे, और यह एक घातक हमला होगा।