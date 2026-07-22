Iran-US War: ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवार, कहा- अमेरिका ने पुल या पावर प्लांट उड़ाया तो खाड़ी में तबाह कर देंगे उनके ठिकाने

Iran-US War: पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने कड़ा जवाब देते हुए सीधे जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी 'तस्नीम' ने एक वरिष्ठ सैन्य सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि अगर अमेरिका ईरान के किसी पुल या पावर प्लांट पर हमला करता है, तो ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाकर और उन्हें नष्ट करके जवाबी कार्रवाई करेगा।