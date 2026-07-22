सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे सांसदों को पुलिस ने रोका, संजय सिंह बोले- BJP नेताओं को छूट, हमें क्यों रोका?

संजय सिंह ने कहा, "हम यहां 55 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर वाली एक अपील लेकर आए थे, जिसमें सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया गया था। सोनम जी ने खुद कहा था कि अगर देश के सांसद उन्हें भरोसा दिलाएं, तो वे शायद हड़ताल खत्म कर दें। फिर भी, प्रशासन हमें उनसे मिलने नहीं दे रहा है। कल रात, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ उनसे मिले। उनके लिए कोई मेडिकल प्रोटोकॉल लागू नहीं किया गया। जब विपक्षी सांसद उनसे मिलने पहुंचे, तो नियमों और कानूनों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया। क्या सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए?"