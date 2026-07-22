JP Nadda: ‘कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु-तेलंगाना तक कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए’, जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को जमकर घेरा

CJP प्रतिनिधियों के साथ अपनी मुलाकात पर नड्डा ने कहा- बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने उनकी बातें बहुत शांति से सुनीं। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर वे अपनी बातें लिखकर दें तो बेहतर होगा। उन्होंने वे सभी बातें लिखकर दे दी हैं। मैंने उनसे यह भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जब भी वे चाहें, हम इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज हमारी कोई बैठक नहीं हुई।