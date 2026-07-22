’10 साल में 152 पेपर लीक’, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला; कहा- भारत की सबसे कीमती संपत्ति बर्बाद हो रही

राहुल गांधी ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कई आंकड़े पेश किए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 152 परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, यानी औसतन हर महीने एक परीक्षा प्रभावित हुई। उनके मुताबिक, इन घटनाओं से करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार, जिनमें अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग से हैं, प्रभावित हुए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लाखों छात्र कड़ी मेहनत और मानसिक तनाव झेलने के बाद जब परीक्षा देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े घोटालों के बावजूद अब तक किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है।