Jantar Mantar Protest: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के खिलाफ PIL खारिज

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष पेश की गई इस अर्जी में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन धरना स्थल से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। याचिका में दावा किया गया कि पुलिस का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति व शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता) के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे अन्य लोगों को भी पुलिस के कथित उत्पीड़न से संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए।