अभिजीत ​दीपके का सरकार को अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुई तो जारी रहेगा प्रदर्शन

दीपके ने कहा, देश को सोमन वांगचुक की जरूरत है, और उनकी जान कीमती है कि उसे और खतरे में नहीं डाला जा सकता। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। हम यह प्रदर्शन जारी रखेंगे। मुझे यह विश्वास है कि यदि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देते हैं, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।