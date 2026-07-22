सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात होनी चाहिए

सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी (Photo-IANS)
Sonam Wangchuk Letter To Modi Government: नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है। उन्होंने बुधवार को मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। जिसमें छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। वांगचुक ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की भी मांग की है।
भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में लिखा- छात्रों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा दिया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात होनी चाहिए।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
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