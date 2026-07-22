22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात होनी चाहिए

Sonam Wangchuk Hunger Strike: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर छात्रों पर कार्रवाई रोकने, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jul 22, 2026

Sonam Wangchuk hunger strike

सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी (Photo-IANS)

Sonam Wangchuk Letter To Modi Government: नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है। उन्होंने बुधवार को मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। जिसमें छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। वांगचुक ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की भी मांग की है।

भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में लिखा- छात्रों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा दिया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात होनी चाहिए।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Jul 2026 05:23 pm

Published on:

22 Jul 2026 05:23 pm

Hindi News / National News / सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात होनी चाहिए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest Latest Update: जंतर-मंतर विरोध पर नीट पास कर चुके स्टूडेंट्स की दो टूक, कहा-आंदोलन अपनी दिशा खो चुका है

neet qualified students react jantar mantar cjp protest row
राष्ट्रीय

ललित मोदी 16 साल बाद लौटेंगे भारत, ट्रिब्यूनल से राहत मिलने के बाद किया ऐलान

Lalit Modi
राष्ट्रीय

‘फलता चुनाव से हटने वाले जहांगीर खान से भी बदतर होगी हालत’, अभिषेक बनर्जी को लेकर CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान

cm Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

Jantar Mantar Protest: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के खिलाफ PIL खारिज

Delhi High Court Dismisses PIL Against Sonam Wangchuk's Removal
नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा: TMC विधायक कुणाल घोष निलंबित, मार्शल जबरन उठाकर बाहर ले गए

Kunal Ghosh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.