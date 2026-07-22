ललित मोदी 16 साल बाद लौटेंगे भारत, ट्रिब्यूनल से राहत मिलने के बाद किया ऐलान

Lalit Modi SAFEMA Tribunal: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने 16 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद भारत लौटने का ऐलान किया है। SAFEMA (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट) के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 2009 में साउथ अफ्रीका में हुए IPL-2 से जुड़े FEMA उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के फैसले को पलट दिया, जिससे ललित मोदी और BCCI दोनों को बड़ी राहत मिली। अपने पक्ष में ट्रिब्यूनल के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ललित मोदी ने कहा कि वे या तो इस साल के आखिर तक या 2027 की शुरुआत में अपने देश लौटेंगे।