‘देश को आपकी कुर्बानी नहीं, मार्गदर्शन की जरूरत’, मेदांता में सोनम वांगचुक से मिले विपक्षी सांसद, अनशन तोड़ने की अपील

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 25 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और NEET पेपर लीक मामले के समाधान की मांग कर रहे हैं। बुधवार को विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचा। जहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा और CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने अस्पताल में सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो से मुलाकात की। विपक्षी दलों के सांसदों और फ्लोर लीडर्स के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने वांगचुक से देश के हित में भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की।