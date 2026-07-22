Rahul Gandhi Press Conference: राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी तीन मांगें, AAP के संजय सिंह ने कहा- पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ

छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। इस पर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि कल हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन था। जिस तरह छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पीटा गया और उन पर हमला किया गया, वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। ऐसा लगा कि उनके खिलाफ हर संभव तरीका अपनाया गया। हमने देखा कि पुलिस ने ऐसे उपकरणों का भी इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाते हैं।