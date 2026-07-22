राज्य सभा में NEET मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, खरगे बोले- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं होने देंगे चर्चा

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन सरकार अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर रही है। छात्र बार-बार होने वाले पेपर लीक से परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन छात्रों और संसद के भीतर जो हो रहा है, वह अलोकतांत्रिक है।