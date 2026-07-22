CJP प्रोटेस्ट में छात्रों पर लाठीचार्ज करने का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में फुटेज गायब होने की शिकायतें आती हैं। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ, जो संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया और 11 सितंबर को अगली तारीख दी।