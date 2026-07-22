‘फलता चुनाव से हटने वाले जहांगीर खान से भी बदतर होगी हालत’, अभिषेक बनर्जी को लेकर CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान

विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा- हम बंगाल में शरणार्थियों का स्वागत करेंगे लेकिन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा- मैं जन-शिकायतों को लेकर टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने के खिलाफ हूं, लेकिन ममता के शासनकाल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए थे।