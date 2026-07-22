CJP Protest Latest Update: जंतर-मंतर विरोध पर नीट पास कर चुके स्टूडेंट्स की दो टूक, कहा-आंदोलन अपनी दिशा खो चुका है

CJP Protest Latest Update Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP के विरोध-प्रदर्शन को लेकर अब उन छात्रों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, जिन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। पटना के कई सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि वे पेपर लीक और निष्पक्ष परीक्षा की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप और हिंसक घटनाओं से खुद को अलग रखते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है।