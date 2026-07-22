Delhi Protest: CJP का दावा- देश में लोग सवाल करना भूल गए थे, अब जनता सरकार से नहीं डरेगी

Student Protest: दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बड़ा दावा किया है। उन्होने कहा कि, मंगलवार को संसद मार्च के दौरान छात्रों की उमड़ी भारी संख्या ने यह बता दिया है कि अब देश के लोग सरकार से सवाल करेंगे। अब देश की जनता डरने की बजाय आंख में आंख डालकर बात करेगी। रांका ने कहा कि देश में लोग सवाल करना भूल गए थे। जिस देश में सरकार की आलोचना करना देशद्रोह माना जाता था, उस देश के लोग अब जाग गए हैं।