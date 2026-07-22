‘धुरंधर’ फेम अभिनेत्री आयशा खान को पुलिस ने किया डीटेन, प्रदर्शन में लेना चाहती थीं हिस्सा, बोलीं- मैं सिर्फ खड़ी हुई थी

Ayesha Khan Detained By Mumbai Police: मुंबई में छात्रों के समर्थन में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच अभिनेत्री आयशा खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री ने दावा किया है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट वजह के मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आयशा का कहना है कि वह न तो किसी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थीं और न ही किसी तरह का हंगामा कर रही थीं, बल्कि केवल सड़क पर खड़ी थीं। इसके बावजूद उन्हें पुलिस वैन में बैठा दिया गया।