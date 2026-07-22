‘छात्रों की लड़ाई सही, लेकिन राजनीति से रहें दूर’, अनुपम खेर का NEET में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन पर रिएक्शन वायरल

एक्टर ने छात्रों से अपील की कि वे अपने आंदोलन की कमान अपने हाथ में रखें और किसी बाहरी ताकत को अपनी आवाज का यूज न करने दें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना, विरोध करना और अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि उस आवाज पर किसी और का नियंत्रण न हो। वीडियो के लास्ट में अनुपम खेर ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनकी ईमानदारी, ऊर्जा और आदर्श ही उनकी असली पहचान हैं। उन्होंने छात्रों से अपने आत्मसम्मान और विवेक के साथ आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि उनका नोट किसी राजनीतिक पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के समर्थन में है।