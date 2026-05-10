ट्रैफिक सिग्नल पर कंघी बेचने वाले राजू से फिर मिले अनुपम खेर, इमोशनल VIDEO ने जीता दिल

लेकिन इस छोटे से मोमेंट के पीछे एक गहरी इमोशन भी छिपी थी। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने एक भावुक कैप्शन लिखा, "विडंबना देखिए… जिसे कंघी की सबसे कम जरूरत होती है, वही उससे सबसे ज्यादा प्यार मुफ्त में पा लेता है।" साथ ही, अनुपम खेर ने जिंदगी को ट्रैफिक सिग्नल से जोड़ते हुए एक खूबसूरत बात भी कही। उनके मुताबिक, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ हरी बत्ती यानी अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग लाल बत्ती जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्कुराहट बांटते हैं। उन्होंने कहा कि राजू उन्हीं लोगों में से एक हैं, जो छोटी-सी मुलाकात में भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं।