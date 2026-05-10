10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

ट्रैफिक सिग्नल पर कंघी बेचने वाले राजू से फिर मिले अनुपम खेर, इमोशनल VIDEO ने जीता दिल

Anupam Kher Instagram Post: ट्रैफिक सिग्नल पर कंघी बेचने वाले राजू से फिर मिले एक्टर अनुपम खेर और उनकी मुलाकात का एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुपम खेर ने राजू के साथ अपनी कहानी साझा की और उसकी मेहनत और संघर्ष की तारीफ की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 10, 2026

अनुपम खेर ने शेयर किया एक दिल छू लेने वाला वीडियो

अनुपम खेर ने शेयर किया एक दिल छू लेने वाला वीडियो(फोटो सोर्स: x)

Anupam Kher Instagram Post: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। इस वीडियो में मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पर कंघी बेचने वाले बुजुर्ग राजू नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि अनुपम खेर की राजू से ये तीसरी मुलाकात थी और दोनों के बीच की सादगी भरी बातचीत लोगों को बेहद पसंद आ रही है।

लाल बत्ती जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्कुराहट बांटते हैं

आप इस वीडियो में देख सकते है कि जैसे ही राजू की नजर अनुपम खेर पर पड़ती है, उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो हमेशा की तरह उन्हें कंघी खरीदने के लिए कहते हैं। इस पर अनुपम खेर हंसते हुए मजाक करते हैं, "ये कंघी मेरे किस काम की?" अभिनेता की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठते हैं।

लेकिन इस छोटे से मोमेंट के पीछे एक गहरी इमोशन भी छिपी थी। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने एक भावुक कैप्शन लिखा, "विडंबना देखिए… जिसे कंघी की सबसे कम जरूरत होती है, वही उससे सबसे ज्यादा प्यार मुफ्त में पा लेता है।" साथ ही, अनुपम खेर ने जिंदगी को ट्रैफिक सिग्नल से जोड़ते हुए एक खूबसूरत बात भी कही। उनके मुताबिक, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ हरी बत्ती यानी अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग लाल बत्ती जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्कुराहट बांटते हैं। उन्होंने कहा कि राजू उन्हीं लोगों में से एक हैं, जो छोटी-सी मुलाकात में भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं।

आम लोगों से जुड़ी कहानियां शेयर की

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस अनुपम खेर की सादगी और उनके इंसानियत भरे नजरिए की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे वीडियो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उम्मीद और सकारात्मकता का एहसास कराते हैं।

ये पहली बार नहीं है जब अनुपम खेर ने आम लोगों से जुड़ी कहानियां शेयर की हों। वो अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो अपनी मेहनत और मुस्कान से जिंदगी को खास बना देते हैं। यही वजह है कि उनके पोस्ट सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों को जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों की अहमियत भी याद दिलाते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

10 May 2026 03:49 pm

Hindi News / Entertainment / ट्रैफिक सिग्नल पर कंघी बेचने वाले राजू से फिर मिले अनुपम खेर, इमोशनल VIDEO ने जीता दिल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विजय के सीएम बनने के बाद आया पवन कल्याण का रिएक्शन, बोले- ‘नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें’

Pawan Kalyan Congratulates Thalapathy Vijay
मनोरंजन

विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल

विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल
टॉलीवुड

‘चाहे मैं गलत रहूं या सही, मेरे बच्चे मेरे साथ’, गोविंदा के अफेयर के रूमर्स के बीच पत्नी सुनीता आहूजा ने कही ये बात

Govinda-Sunita Ahuja Marriage Row
बॉलीवुड

शपथ ग्रहण समारोह के बीच आर. माधवन ने सीएम विजय के लिए लिखा खास पोस्ट, कही ये बड़ी बात

शपथ ग्रहण समारोह के बीच आर. माधवन ने सीएम विजय के लिए लिखा खास पोस्ट, कही ये बड़ी बात
टॉलीवुड

‘गलती हो गई’, अनुराग डोभाल ने कार एक्सीडेंट पर मांगी माफी, पत्नी रितिका संग रिश्ते को दिया दूसरा मौका

Anurag Dobhal Car Crash Apology
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.