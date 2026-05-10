विजय के सीएम बनते ही तृषा कृष्णन का First Reaction आया सामने, बोलीं- ‘मैं बहुत खुश हूं’

बीती 4 मई, 2026 को इलेक्शन रिजल्ट के दिन, तृषा कृष्णन ने तिरुपति मंदिर में अपना 43वां जन्मदिन मनाया और बाद में विजय के घर उनको जीत की बधाई देने पहुंची। इतना ही नहीं, मतदान के दिन (23 अप्रैल) को भी तृषा ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इसकी वजह भी बेहद खास थी क्योंकि वोट डालने के बाद तृषा ने अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और उस पोस्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए विजय के साथ अपनी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक, फिल्म 'घिल्ली' का गाना 'अर्जुनार विल्लू' लगाया था।