विजय के सीएम बनने के बाद आया पवन कल्याण का रिएक्शन, बोले- ‘नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें’

Pawan Kalyan Congratulates Thalapathy Vijay: साउथ के सुपरस्टार और जनता के चाहते नेता थलापति विजय ने रविवार, 10 मई, 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभिनेता से राजनेता बने विजय के शपथ ग्रहण समारोह के बाद, कई फिल्मीं हस्तियों ने सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के नए सीएम के रूप में भविष्य में उनके द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। इसी बीच पवन कल्याण ने भी विजय को बधाई दी है।