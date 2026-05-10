विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल

तो वहीं, विजय और तृशा लंबे समय से डेटिंग की अफवाहों में भी थे। फरवरी में खबरें आई थीं कि विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने तलाक के लिए आवेदन दिया है। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने पति की बेवफाई का आरोप लगाया है और एक अनजानी एक्ट्रेस का नाम भी इसमें जुड़ा था और बाद में मार्च में, विजय और तृशा चेन्नई में स्थित एक शादी समारोह में क्रीम और गोल्ड रंग के मैचिंग कपड़ों में एक साथ दिखाई दिए, जिससे इन अफवाहों ने और जोर पकड़ा।