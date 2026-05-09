तृषा कृष्णन पर भड़कीं सिंगर सुचित्रा, थलापति विजय को लेकर दी बड़ी चेतावनी!

हालांकि दूसरी ओर, साउथ की जानी-मानी सिंगर सुचित्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में तृशा के बारे में अपने राय व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उन्हें तृशा पसंद नहीं है, जबकि थलपति विजय की काफी तारीफ की। इसके आगे सुचित्रा ने बताया कि जब लोग सफल होते हैं और अकेले पड़ जाते हैं, तो उनके जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनके लिए बोझ बन जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विजय ने अपने परिवार से दूरी बनाए रखी है, जिससे वो अकेले हो गए हैं। राजनीति में उनके संघर्ष के लिए उनका मानना है कि विजय को अपने पिता चंद्रशेखर का सपोर्ट चाहिए ताकि वे मुश्किल हालात से बाहर निकल सकें और राजनीति में अपना मुकाम बना सकें।