क्या MLA की तलाश में उतरे थलापति विजय? फैंस बोले- असल जिंदगी में बन गए बिगिल की स्क्रिप्ट जैसी

फिल्म 'बिगिल' में सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी को मनाना हमेशा सबसे कठिन होता है और यहां वो भूमिका VCK ने निभाई। पार्टी के पास 2 सीटें हैं जिनकी विजय को सख्त जरूरत है। VCK के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने सार्वजनिक रूप से डिप्टी CM का पद मांग लिया। इसके बाद शुक्रवार को और भी नाटकीय मोड़ आया, जिसमें VCK के नाम से एक X अकाउंट ने सपोर्ट लेटर पोस्ट किया, फिर एक घंटे के अंदर ट्वीट और अकाउंट दोनों गायब हो गए। साथ ही, IUML ने पहले सपोर्ट का इशारा दिया फिर पलट गए और कहा कि ये अफवाह थी। AMMK के TTV दिनाकरन ने TVK सपोर्टर्स पर जाली लेटर फैलाने का आरोप लगाया और इसे "लोकतंत्र का मजाक" बताया। उन्होंने AIADMK का सपोर्ट करते हुए गवर्नर को पत्र भी लिखा।