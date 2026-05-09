क्या MLA की तलाश में उतरे थलापति विजय? फैंस बोले- असल जिंदगी में बन गए बिगिल की स्क्रिप्ट जैसी

थलपति विजय (फोटो सोर्स: IMDb)
Thalapathy Vijay:थलापति विजय की तमिलनाडु चुनाव में जीत जितनी शानदार रही, उसके बाद सरकार बनाने की कोशिश उतनी ही उलझी हुई साबित हो रही है और जो लोग विजय की 2019 की फिल्म 'बिगिल' देख चुके हैं, उन्हें ये पूरा घटनाक्रम जाना-पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि ये सब उनकी फिल्म 'बिगिल' की स्क्रिप्ट जैसी ही है, जिसमें एक अधूरी टीम, हर खिलाड़ी की अपनी शर्त और एक कोच जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगा है।
तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। TVK ने 108 सीटें जीतीं जो त्रिशंकु सदन में सबसे बड़ा जनादेश है, लेकिन विजय ने 2 सीटों से जीत हासिल की और उन्हें एक छोड़नी होगी। इससे उनकी असरदार गिनती 107 रह जाती है यानी सरकार बनाने के लिए अभी भी 11 और सीटों की जरूरत है, ठीक उतनी जितनी एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ी होते हैं।
इतना ही नहीं, फैंस को ऐसा लग रहा जैसे फिल्म 'बिगिल' में हर नए खिलाड़ी के साथ कोई न कोई बोझ आता है, वैसे ही यहां भी हुआ। कांग्रेस अपनी 5 सीटों के साथ आई लेकिन शर्त रखी कि विजय कभी भी BJP या AIADMK के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। CPI और CPI(M) दो-दो सीटों के साथ आए लेकिन उन्होंने "बाहर से सपोर्ट" देने की बात कही। साथ ही, दोनों का तर्क था कि 10 मई तक सरकार नहीं बनी तो केंद्र की BJP राष्ट्रपति शासन के द्वारा "बैकडोर एंट्री" कर सकती है। इन सबके बाद भी विजय की गिनती 118 से दो कम रही।
फिल्म 'बिगिल' में सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी को मनाना हमेशा सबसे कठिन होता है और यहां वो भूमिका VCK ने निभाई। पार्टी के पास 2 सीटें हैं जिनकी विजय को सख्त जरूरत है। VCK के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने सार्वजनिक रूप से डिप्टी CM का पद मांग लिया। इसके बाद शुक्रवार को और भी नाटकीय मोड़ आया, जिसमें VCK के नाम से एक X अकाउंट ने सपोर्ट लेटर पोस्ट किया, फिर एक घंटे के अंदर ट्वीट और अकाउंट दोनों गायब हो गए। साथ ही, IUML ने पहले सपोर्ट का इशारा दिया फिर पलट गए और कहा कि ये अफवाह थी। AMMK के TTV दिनाकरन ने TVK सपोर्टर्स पर जाली लेटर फैलाने का आरोप लगाया और इसे "लोकतंत्र का मजाक" बताया। उन्होंने AIADMK का सपोर्ट करते हुए गवर्नर को पत्र भी लिखा।
शनिवार यानी आज सुबह तक खबर आई कि VCK ने आखिरकार अपना सपोर्ट लेटर जमा कर दिया जिससे विजय की गिनती 118 के पार पहुंच गई। दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद थी। बता दें, 2019 की फिल्म में विजय के कैरेक्टर ने कहा था, "अपनी टी-शर्ट के पीछे लिखे नाम के लिए मत खेलो, टीम के लिए खेलो।" राजनीति में भी विजय यही करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग-अलग विचारधाराओं के दलों को एक साथ लाकर एक काम करने वाली सरकार बनाना, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा।
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