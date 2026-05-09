थलापति विजय की शपथ ग्रहण पर परिवार ने तोड़ी चुप्पी, बहन ने जनता का किया शुक्रिया

Thalapathy Vijay Sister Reaction After Victory (सोर्स- एक्स)
Thalapathy Vijay Sister Reaction After Victory: तमिलनाडु की राजनीति में इस बार जो तस्वीर उभरकर सामने आई है, उसने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। लंबे समय तक पर्दे पर हीरो बनकर लोगों का दिल जीतने वाले थलापति विजय अब राजनीति के मंच पर भी मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया कि राज्य की पारंपरिक राजनीति पूरी तरह हिल गई। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद विजय के परिवार, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है।
विजय की बहन कीर्तन ने भी मीडिया के सामने अपनी भावनाएं जाहिर कीं। चेन्नई स्थित विजय के घर के बाहर जब मीडिया ने उनसे बातचीत की, तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि परिवार इस समर्थन से बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहा है। उनका छोटा सा बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस इसे विजय के राजनीतिक सफर का भावुक पल बता रहे हैं।
दरअसल, इस चुनाव में विजय की पार्टी ने 108 सीटों पर जीत दर्ज कर तमिलनाडु की राजनीति में नई ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है। हालांकि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए पार्टी को कुछ और सीटों की जरूरत है, लेकिन पहली ही बार में इतना बड़ा प्रदर्शन कई दिग्गज पार्टियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यही वजह है कि अब हर तरफ सिर्फ विजय की चर्चा हो रही है।
फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने भी विजय की इस सफलता पर प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता कमल हासन से लेकर विशाल और खुशबू सुंदर तक कई सितारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। खास बात ये रही कि अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोग भी विजय की लोकप्रियता और जनता के समर्थन को स्वीकार करते नजर आए। इससे साफ है कि विजय सिर्फ फिल्मी सुपरस्टार नहीं बल्कि अब एक बड़े जननेता के तौर पर भी देखे जा रहे हैं।
हालांकि सरकार बनाने को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ छोटे दलों का समर्थन मिलने पर विजय आसानी से सरकार बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ घंटे तमिलनाडु की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं।
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