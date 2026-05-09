थलापति विजय की शपथ ग्रहण पर परिवार ने तोड़ी चुप्पी, बहन ने जनता का किया शुक्रिया

Thalapathy Vijay Sister Reaction After Victory: तमिलनाडु की राजनीति में इस बार जो तस्वीर उभरकर सामने आई है, उसने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। लंबे समय तक पर्दे पर हीरो बनकर लोगों का दिल जीतने वाले थलापति विजय अब राजनीति के मंच पर भी मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया कि राज्य की पारंपरिक राजनीति पूरी तरह हिल गई। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद विजय के परिवार, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है।