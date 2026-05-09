18 साल बाद फिर ट्रेंड में आईं ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी की तस्वीरें, पगड़ी की कलगी बनी वजह

इतना ही नहीं, दुल्हन के रूप में ऐश्वर्या राय ने पारंपरिक कांजीवरम साड़ी पहनी थी जो सोने के धागों से बुनी हुई थी। उनकी भारी सोने की ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी भव्य और यादगार बना दिया था। ये शादी आज भी बॉलीवुड की सबसे शाही शादियों में से एक मानी जाती है। बता दें, इस बहस के बीच एक और मजेदार किस्सा भी याद आया। पिछले साल 2025 में मेट गाला के दौरान पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ को कथित तौर पर 1928 का फेमस कार्टियर पटियाला नेकलेस पहनने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसका कारण ये था कि वो नेकलेस लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को लंबे समय के लिए उधार दिया हुआ था। सोशल मीडिया पर फैंस बेहद नाराज हुए क्योंकि 2022 में एम्मा चेम्बरलेन उसके कुछ हिस्से पहन चुकी थीं।