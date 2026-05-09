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18 साल बाद फिर ट्रेंड में आईं ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी की तस्वीरें, पगड़ी की कलगी बनी वजह

Nizam jewels Met Gala 2026: 18 साल बाद फिर से ट्रेंड में आईं ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी की तस्वीरें, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं हुई हैं। उनकी शादी की ये फोटोज फैंस के बीच यादों को ताजा कर रही हैं।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

May 09, 2026

18 साल बाद फिर ट्रेंड में आईं ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी की तस्वीरें, जानें क्यों हो रही है वेडिंग की फोटोज की चर्चा

ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के शादी की फोटोज (फोटो सोर्स: x)

Nizam jewels Met Gala 2026: बॉलीवुड के सबसे फेमस और शाही जोड़ों में से एक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी की पुरानी फोटोज एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, लेकिन इस बार वजह सिर्फ नॉस्टेल्जिया नहीं है, इस बार फैंस ने एक मजेदार कनेक्शन ढूंढ निकाला है जिसने पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी है।

ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी की तस्वीरें इस कारण आई चर्चा में

2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की शानदार मुंबई में हुई शादी की फोटोज फिर चर्चा में आईं जब नेटिजन्स ने मेट गाला 2026 में एक जेवर के टुकड़े पर ध्यान दिया। ये टुकड़ा मोती, हीरे और पन्ने से बना था जो कभी हैदराबाद के निजाम के क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा था। इसके साथ ही, उनके फैंस ने जब अभिषेक की शादी की पुरानी तस्वीरें खंगाली तो उन्होंने देखा कि उनकी पगड़ी पर लगी कलगी से इस जेवर की काफी समानता थी। हालांकि, अभी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मिलान ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा छेड़ दी और दोनों पक्षों के फैंस जमकर अपनी राय रखने लगे।

शादी में जो ज्वेलरी पहनी थी वो बेहद खास और अनोखी थी

बता दें, अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को रॉयल लुक देने में डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला का अहम रोल था। डिजाइनर अबू ने याद करते हुए बताया कि अभिषेक ने शादी में जो ज्वेलरी पहनी थी वो बेहद खास और अनोखी थी। उन्होंने बताया कि दूल्हे के लिए विशेष रूप से कीमती पीस चुने गए थे जिनमें मुगल टंबलर बीड नेकलेस पहली बार किसी ने पहना था। अभिषेक की शेरवानी पर रूबी के बटन लगे थे और पूरे आउटफिट में हीरे, रूबी, मोती और अन्य कीमती पत्थर जड़े हुए थे।

बॉलीवुड की शाही शादियों में से एक

इतना ही नहीं, दुल्हन के रूप में ऐश्वर्या राय ने पारंपरिक कांजीवरम साड़ी पहनी थी जो सोने के धागों से बुनी हुई थी। उनकी भारी सोने की ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी भव्य और यादगार बना दिया था। ये शादी आज भी बॉलीवुड की सबसे शाही शादियों में से एक मानी जाती है। बता दें, इस बहस के बीच एक और मजेदार किस्सा भी याद आया। पिछले साल 2025 में मेट गाला के दौरान पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ को कथित तौर पर 1928 का फेमस कार्टियर पटियाला नेकलेस पहनने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसका कारण ये था कि वो नेकलेस लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को लंबे समय के लिए उधार दिया हुआ था। सोशल मीडिया पर फैंस बेहद नाराज हुए क्योंकि 2022 में एम्मा चेम्बरलेन उसके कुछ हिस्से पहन चुकी थीं।

ये पूरी बहस सिर्फ एक पगड़ी या एक नेकलेस की नहीं है ये भारत की शाही विरासत और उसकी अनमोल धरोहर की पहचान का सवाल भी है। निजाम के जेवर हों या कार्टियर का पटियाला नेकलेस, इन पर भारत की संस्कृति और इतिहास की गहरी छाप है। बता दें, अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की ये तस्वीरें बताती हैं कि वो शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी वो भारतीय परंपरा, कला और विरासत का एक भव्य उत्सव था।

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Entertainment

Updated on:

09 May 2026 01:07 pm

Published on:

09 May 2026 12:55 pm

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