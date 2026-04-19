ऐश्वर्या राय से वामिका गब्बी की तुलना पर अक्षय कुमार का आया रिएक्शन, दोनों की आंखों पर की बात

हाल ही में शुभंकर मिश्रा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जब अक्षय कुमार से वामिका और ऐश्वर्या राय की तुलना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही संजीदगी से जवाब दिया। अक्षय ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि वामिका की आंखें ऐश्वर्या राय जैसी ही खूबसूरत और आकर्षक हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी अपनी एक अलग पहचान है। वह आज जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया है।" अक्षय ने आगे कहा कि वामिका ने पंजाबी फिल्मों से शुरुआत की और आज वह हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपनी जगह बना रही हैं, जो उनकी मेहनत का सबूत है।