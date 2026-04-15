‘धुरंधर 2’ पर फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या का बेबाक बयान, शोले से तुलना पर तोड़ी चुप्पी

हैरानी की बात यह रही कि 'हम साथ साथ हैं' और 'विवाह' जैसी फिल्में बनाने वाले सूरज बड़जात्या को आदित्य धर की एक्शन से भरपूर जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर' बेहद पसंद आई है। उन्होंने खुलकर इसकी तारीफ करते हुए कहा, "एक फिल्ममेकर के तौर पर जो चीज अच्छी है, वह अच्छी ही है। मुझे लगता है कि 'शोले' के बाद 'धुरंधर' ही एक ऐसी फिल्म है जो हर मायने में बेहतरीन है। फिल्म का हर एक किरदार बहुत ही खूबसूरती से गढ़ा गया है। इसके लिए मैं आदित्य धर को सलाम करता हूं।"