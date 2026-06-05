ऋतिक रोशन को नहीं मिल रहे मनचाहे रोल! पोस्ट कर बोले- ‘हर कोई उन्हें हीरो ही बनाना चाहता है’

जानकारी के लिए बता दें कि जोया अख्तर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी 'लक बाय चांस', जो 2009 में रिलीज हुई थी। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। इस फिल्म में फरहान अख्तर और कोंकणा सेन शर्मा ने मुख्य किरदारों में नजर आये थे। और इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने कैमियो किरदार निभाया था जिसका नाम था जफ़र खान। जफ़र खान एक बॉलीवुड सुपरस्टार था जो बाहर से तो आकर्षक लगता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह मतलबी था। ज़फ़र ऐसा स्टार था जो हर किसी के सामने मुस्कुराता था, लेकिन अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल देता था।