Don 3 विवाद के बीच ललित मोदी का बड़ा बयान, बोले- ‘रणवीर सिंह मेरी बायोपिक में काम करना चाहते थे’

Ranveer Singh Lalit Modi Biopic: अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन से अपने रिश्तों के बारे खुलकर बात करने के बाद पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी ने अब रणवीर सिंह को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी पर आधारित बायोपिक में उनके किरदार को निभाने के लिए धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने दिलचस्पी दिखाई थी। बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में, ललित ने कुछ साल पहले लंदन में 'धुरंधर 2' के स्टार से हुई मीटिंग को याद किया, जहां रणवीर ने बायोपिक में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। बता दें कि अभी तक इस बायोपिक के लिए किसी भी एक्टर के नाम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन ललित ने हिंट दी कि यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है और उनकी बायोपिक अभी स्क्रिप्टिंग के दौर में है।