डॉन 3 कंट्रोवर्सी की बड़ी बातें: 10 करोड़ रुपये का सेटलमेंट ऑफर, रणवीर ने कहा ‘धुरंधर फ्लॉप होती तो नहीं छोड़ता Don 3’

जानकारी के लिए बता दें कि ये विवाद पिछले साल दिसंबर 2025 में फरहान अख्तर की फिल्म 'Don 3' से की शूटिंग शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले रणवीर सिंह के अलग होने के फैसले से शुरू हुआ। जिसके बाद Excel Entertainment ने प्रोजेक्ट के प्री-प्रोडक्शन फेज के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की, जिसके बाद मामले को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू हुई। बात आगे बढ़ते-बढ़ते फिल्म इंडस्ट्री की अलग-अलग संस्थाओं तक पहुंच गई। आखिर में रणवीर सिंह के खिलाफ FWICE द्वारा 'नॉन-कोऑपरेशन' का निर्देश जारी कर दिया गया, जिसके चलते उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल हो गया।