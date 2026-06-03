रणवीर सिंह का हटा बैन! प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने स्टार्स के बर्ताव पर जताई चिंता, बोले- वादे कर मुकरते हैं स्टार्स

बता दें कि साल 2006 और 2011 में शाहरुख खान के साथ सुपरहिट 'डॉन' सीरीज बनाने के बाद, फरहान अख्तर ने 2023 में रणवीर सिंह को नया 'डॉन' घोषित किया था। लेकिन दिसंबर 2025 में, डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की बड़ी कामयाबी के बाद रणवीर सिंह ने अचानक 'डॉन 3' से अपने हाथ पीछे खींच लिए। फरहान अख्तर का दावा है कि इस अचानक एक्जिट से उन्हें ₹45 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल, रणवीर से बैन हटना उनके फैंस के लिए बड़ी राहत है, लेकिन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने सभी पक्षों से बातचीत के जरिए मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की अपील की है।