रणवीर सिंह के बैन और FWICE पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- बैठकर सोचें कि उनकी क्या हैसियत है?

Kangana Ranaut on Ranveer Singh FWICE Ban: बॉलीवुड के 'धुरंधर' यानी रणवीर सिंह इन दिनों एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बैन लगा दिया है। रणवीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म 'डॉन 3' को अचानक छोड़ दिया, जिससे मेकर्स को भारी नुकसान हुआ है। पहले इस मामले में सलमान खान कूदे थे और अब अब इस पूरे हाई-प्रोफाइल विवाद में बॉलीवुड की 'पंगा क्वीन' कही जाने वालीं कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई है। हमेशा की तरह कंगना ने इस मुद्दे पर अपना बेबाक और अनोखा बयान दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। साथ ही उन्होंने रणवीर की इस दौरान हैसियत पर भी चुप्पी तोड़ी...