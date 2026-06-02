2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रणवीर सिंह के बैन और FWICE पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- बैठकर सोचें कि उनकी क्या हैसियत है?

Kangana &amp; Ranaut Statement: डॉन 3' को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच बढ़ा विवाद अब और गहराता जा रहा है। फिल्म अचानक छोड़ने के कारण FWICE द्वारा रणवीर पर बैन लगा दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर कंगना रनौत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रणवीर को लेकर कहा कि उन्हें बैठकर सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 02, 2026

Kangana Ranaut big statement on Ranveer Singh FWICE Ban said They Should watch her Statues

कंगना रनौत ने रणवीर के बैन पर किया कमेंट

Kangana Ranaut on Ranveer Singh FWICE Ban: बॉलीवुड के 'धुरंधर' यानी रणवीर सिंह इन दिनों एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बैन लगा दिया है। रणवीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म 'डॉन 3' को अचानक छोड़ दिया, जिससे मेकर्स को भारी नुकसान हुआ है। पहले इस मामले में सलमान खान कूदे थे और अब अब इस पूरे हाई-प्रोफाइल विवाद में बॉलीवुड की 'पंगा क्वीन' कही जाने वालीं कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई है। हमेशा की तरह कंगना ने इस मुद्दे पर अपना बेबाक और अनोखा बयान दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। साथ ही उन्होंने रणवीर की इस दौरान हैसियत पर भी चुप्पी तोड़ी...

कंगना ने रणवीर के बैन पर दिया बयान (Kangana Ranaut on Ranveer Singh FWICE Ban)

कंगना रनौत मंगलवार को अपनी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थीं। जब वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे रणवीर सिंह पर लगे इस बैन को लेकर सवाल पूछा, तो कंगना मुस्कुराईं और अपने ही अंदाज में जवाब दिया। कंगना ने कहा, "आप यह सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? मुझ पर तो पूरी इंडस्ट्री ने बैन लगा रखा है! सच तो यह है कि जब जिंदगी में आपकी हकीकत और कामयाबी बढ़ती है, तो आपके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आगे बढ़ें और आपके विरोधी न खड़े हों।"

कंगना ने आगे कहा, "आज रणवीर सिंह को बैठकर सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है कि उनके इतने दुश्मन बन गए हैं! वैसे यह अच्छा संकेत है। जब आप लाइफ में आगे कदम बढ़ाते हैं, तो कई तरह की रुकावटें आती हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन आज मैं अच्छा काम कर रही हूं। अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है।"

क्या है पूरा 'डॉन 3' विवाद? (What is the Don 3 Controversy)

इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2023 से जुड़ी हैं, जब शाहरुख खान के बाद 'डॉन 3' के लिए रणवीर सिंह के नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिसंबर 2025 में अचानक खबरें आईं कि रणवीर ने इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। रणवीर के इस फैसले से फिल्म के मेकर्स यानी एक्सेल एंटरटेनमेंट के फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी काफी नाराज हो गए और दोनों पक्षों के बीच मतभेद गहरा गए।

फरहान अख्तर ने पिछले महीने FWICE का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई कि रणवीर के अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने से उन्हें करीब 45 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी शिकायत के बाद फेडरेशन ने रणवीर के खिलाफ एक्शन लिया। इस बीच चर्चा यह भी उड़ी कि फिल्म में ऋतिक रोशन को लिया जा रहा है, हालांकि ऋतिक ने बाद में इन खबरों को महज एक अफवाह बताया।

रणवीर की टीम ने तोड़ी चुप्पी (Ranveer Singh On Don 3 Controversy)

बैन और विवाद बढ़ने के बाद रणवीर सिंह के प्रवक्ता ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर अपनी बात रखी है। बयान में कहा गया, "रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रैंचाइज़ से जुड़े हर शख्स का दिल से सम्मान करते हैं। इस पूरे मामले पर उन्होंने जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातों और आपसी रिश्तों को हमेशा गरिमा, मैच्योरिटी और सम्मान के साथ ही सुलझाना चाहिए।"

दूसरी तरफ, बात करें कंगना रनौत की तो उनकी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है, जिसका निर्देशन मनोज तापड़िया ने किया है। अब देखना होगा कि कंगना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है और रणवीर का यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है।

FWICE और ‘डॉन 3’ विवाद में कूदे सलमान खान! एक आइडिया से खत्म होगा रणवीर सिंह- फरहान अख्तर का झगड़ा?

ये भी पढ़ें
Salman khan entry don 3 controversy after fwice bans ranveer singh and farhan akhtar dispute

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jun 2026 10:16 pm

Published on:

02 Jun 2026 09:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणवीर सिंह के बैन और FWICE पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- बैठकर सोचें कि उनकी क्या हैसियत है?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सुर्खियों को तो आतंक याद रहा, लेकिन इतिहास उन, भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर देख फैंस बोले- ‘रोंगटे खड़े हो गए!’

Bharat Bhhagya Viddhaata Trailer X Review
बॉलीवुड

‘हर जगह ये भिखारीपन मत करो’, इंडियन टूरिस्ट की शर्मनाक हरकत पर ऋचा चड्ढा का फूटा गुस्सा

Richa Chadha Slams Indian Family
मनोरंजन

रिया चक्रवर्ती का दर्द छलका, बोलीं- ‘आर्यन खान के साथ जो हुआ, वही मेरे भाई के साथ भी हुआ था’

Rhea Chakraborty Aryan Khan Case
बॉलीवुड

‘दुनिया में किसी को भी खरीद सकती हैं सुष्मिता सेन’, एक्स गर्लफ्रेंड पर ललित मोदी ने दिया बड़ा बयान

Lalit Modi Sushmita Sen
बॉलीवुड

करिश्मा कपूर के साथ अनबन पर पहली बार माधुरी दीक्षित ने तोड़ी चुप्पी, बताया ‘दिल तो पागल है’ का वो किस्सा

Madhuri Dixit On Rivalry With Karisma Kapoor
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.