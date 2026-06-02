रिया चक्रवर्ती का दर्द छलका, बोलीं- ‘आर्यन खान के साथ जो हुआ, वही मेरे भाई के साथ भी हुआ था’

हाल ही में एक इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने बताया कि आर्यन खान की गिरफ़्तारी और कानूनी मामलों के दौरान उन्होंने खुद को आर्यन खान से कैसे जोड़ा। उन्होंने कहा कि आर्यन की मुश्किलों ने उन्हें अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के जेल के दिनों की याद दिलाई, ये वो दौर था जब शोविक को NCB ने गिरफ्तार किया था और बाद में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उन्होंने वैरायटी इंडिया से कहा, "जब मैंने देखा कि आर्यन किस दौर से गुजर रहा था, तो मुझे पुराना वक्त याद आ गया क्योंकि ये समय मेरे और मेरी फैमिली के बुरे दौर से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता था। देखा जाए तो मेरी कहानी से ज्यादा, आर्यन का केस शोविक की कहानी जैसा था। दोनों केसेस में काफी कुछ समानता थी। यह देखना बहुत, बहुत मुश्किल था। मैंने मीडिया से ज्यादा बात नहीं की, और अब भी नहीं करती।"