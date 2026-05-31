सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर अभिनेता शिशिर शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल, बोले- मुझे झटका लगा था

एक इंटरव्यू में शिशिर शर्मा ने सुशांत के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उनका और सुशांत का रिश्ता काफी पुराना था। जब सुशांत टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' में काम कर रहे थे, तब शिशिर भी पास के सेट पर 'यहां मैं घर-घर खेली' की शूटिंग करते थे। दोनों अक्सर लंच ब्रेक में साथ बैठकर खाना खाते थे। शिशिर ने कहा, "जब निर्देशक नितेश तिवारी ने मुझे फिल्म 'छिछोरे' के लिए कास्ट किया और बताया कि सुशांत भी इसका हिस्सा हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम सेट पर मिले, तो हमने एक-दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो दोस्त सालों बाद मिल रहे हों।"