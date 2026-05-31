31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर अभिनेता शिशिर शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल, बोले- मुझे झटका लगा था

Shishir Sharma On Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूर इंडस्ट्री का एक काबिल सितारा था, उस समय हर कोई चौंक गया था जब 2020 में खबर आई कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है, लगातार उनके परिवार ने इस मामले को हत्या या साजिश बताया था। अब इसी को लेकर उनके को-स्टार शिशिर शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। जिसे सुनकर एक्टर के फैंस सही कह रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 31, 2026

Shishir Sharma big statement on Sushant Singh Rajput died by suicide Chhichhore Co-Star said i am shocked

शिशिर शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उठाए सवाल

Shishir Sharma statement on Sushant suicide: बॉलीवुडका वो चमकता सितारा जिसने अपने करियर की शुरूआत टीवी शो से की थी, लेकिन अपनी काबिलियत के बदौलत वह इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल कर चुका था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज भी लगभग 6 साल बाद एक पहेली बनी हुई है। उनसे जुड़े सवाल आज भी उनके फैंस और सिनेमा जगत को झकझोर देते हैं। साल 2020 में बांद्रा स्थित फ्लैट से आई उस खौफनाक खबर ने पूरे देश को सुन्न कर दिया था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है।

CBI जांच और क्लोजर रिपोर्ट में इसे शुरूआत से ही आत्महत्या माना गया, लेकिन सुशांत के करीबी आज भी इस थ्योरी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जहां पहले उनका परिवार एक्टर की मौत को सोची समझी साजिश करार दे रहा है, वहीं अब इस पूरे मामले पर फिल्म 'छिछोरे' में सुशांत के साथ काम कर चुके दिग्गज अभिनेता शिशिर शर्मा ने भी बेहद चौंकाने वाले और बेबाक विचार लोगों के साथ शेयर किए हैं।

शिशिर शर्मा ने उठाया सुशांत की मौत पर सवाल (Shishir Sharma statement on Sushant suicide)

एक इंटरव्यू में शिशिर शर्मा ने सुशांत के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उनका और सुशांत का रिश्ता काफी पुराना था। जब सुशांत टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' में काम कर रहे थे, तब शिशिर भी पास के सेट पर 'यहां मैं घर-घर खेली' की शूटिंग करते थे। दोनों अक्सर लंच ब्रेक में साथ बैठकर खाना खाते थे। शिशिर ने कहा, "जब निर्देशक नितेश तिवारी ने मुझे फिल्म 'छिछोरे' के लिए कास्ट किया और बताया कि सुशांत भी इसका हिस्सा हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम सेट पर मिले, तो हमने एक-दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो दोस्त सालों बाद मिल रहे हों।"

शिशिर ने बताया कैसा था सुशांत कि मौत पर रिएक्शन (Chhichhore actor Shishir Sharma On Sushant Singh Rajput)

14 जून 2020 की उस काली दोपहर को याद करते हुए शिशिर भावुक हो गए। उन्होंने बताया, "शाम के करीब 4 बजे जब मेरे फोन पर सुशांत की मौत का मैसेज आया, तो मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अंदर से हिला देने वाला एक बहुत बड़ा झटका था। दिमाग में बस यही घूम रहा था कि कैसे और क्यों? इतना बेहतरीन और जिंदगी को करीब से समझने वाला इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? कोई तो वजह रही होगी, क्योंकि यूं ही कोई अपनी जान नहीं दे देता।"

"मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड था" (Shishir Sharma Reveals Never Believed Sushant Died By Suicide)

जब शिशिर शर्मा से सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या उन्हें सुशांत की मौत एक आत्महत्या लगती है? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शिशिर ने कहा, "नहीं, मुझे कभी नहीं लगा और न ही मैं आज मानता हूं कि वह सुसाइड था। सुशांत वैसा इंसान ही नहीं था जो ऐसा कमजोर कदम उठाए। वह बहुत सुलझा हुआ और दिमागी रूप से बेहद मजबूत व्यक्ति था। फांसी लगाने के लिए बहुत हिम्मत और एक अलग तरह के जिगर की जरूरत होती है। आप अचानक उठकर ऐसा नहीं कर सकते। उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा, परिस्थितियां क्या थीं, यह आज भी एक बड़ा सस्पेंस है।"

गौरतलब है कि सुशांत की रहस्यमय मौत के बाद चौतरफा दबाव के कारण यह केस सीबीआई को सौंपा गया था। लंबी जांच के बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मौत की वजह खुदकुशी ही बताई थी, लेकिन शिशिर शर्मा जैसे करीबियों के बयान आज भी इस कड़वे सच पर सवालिया निशान खड़े करते हैं।

ये भी पढ़ें

FWICE और ‘डॉन 3’ विवाद में कूदे सलमान खान! एक आइडिया से खत्म होगा रणवीर सिंह- फरहान अख्तर का झगड़ा?
बॉलीवुड
Salman khan entry don 3 controversy after fwice bans ranveer singh and farhan akhtar dispute

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 May 2026 06:52 am

Published on:

31 May 2026 06:44 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर अभिनेता शिशिर शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल, बोले- मुझे झटका लगा था

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी

ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड

VIDEO: एक फ्रेम में सलमान खान और संजय दत्त, ‘7 डॉग्स’ का धांसू एक्शन वीडियो देख फैंस हुए बेकाबू

सलमान खान और संजय दत्त
मनोरंजन

‘हक’, ‘केरला स्टोरी’ के बाद प्यार और धोखे की एक इमोशनल और दमदार कहानी, ‘तीसरी बेगम’

Teesri Begham
बॉलीवुड

वायरल स्टेप-बैक मोमेंट पर शाहिद कपूर ने ली रश्मिका की चुटकी, एक्ट्रेस का रिएक्शन देख नहीं रुकेगी हंसी

Shahid Kapoor-Rashmika Mandana Viral Video
बॉलीवुड

Maharashtra Epstein Files: अशोक खरात विवाद पर बनेगी फिल्म? इमरान हाशमी निभा सकते हैं मुख्य किरदार

Ashok Kharat case Bollywood film maharashtra epstein files Emraan Hashmi could play the lead role
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.