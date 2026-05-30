वायरल स्टेप-बैक मोमेंट पर शाहिद कपूर ने ली रश्मिका की चुटकी, एक्ट्रेस का रिएक्शन देख नहीं रुकेगी हंसी

दरअसल, कुछ दिनों पहले आयोजित एक म्यूजिक इवेंट के दौरान कैमरों के सामने पोज देते वक्त ऐसा सीन देखने को मिला जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। वीडियो में दिखा कि जैसे ही शाहिद रश्मिका को हाथ लगाने लगे, वो एकदम दूर और असहज हो गईं। वो एकदम चौंक गईं। वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने अपनी तरफ से अनुमान लगाने शुरू कर दिए कि आखिर उस पल में क्या हुआ था।