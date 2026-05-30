15 साल के वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बैटिंग पर आया अमिताभ बच्चन का रिएक्शन, फैंस भी करने लगे कमेंट

Amitabh Bachchan tweet Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: आईपीएल 2026 का रोमांच इन दिनों अपने चरम पर है, लेकिन इस सीजन में जिस एक नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वह है राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। वैभव के बल्ले से निकले तूफान ने कई रिकॉर्ड तोड़ें, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। बेहद कम उम्र में लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी लेकिन अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को फाइनल तक पहुंचाने में हार गए। फिर भी लोगों में उनका क्रेज कम नहीं हुआ है। सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को भी अपना दीवाना बना लिया। शुक्रवार देर रात बिग बी ने एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने इस युवा खिलाड़ी के लिए बेहद अच्छी बातें लिखीं।