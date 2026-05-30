FWICE के बैन और ‘डॉन 3’ विवाद के बीच रणवीर सिंह ने लगाई इंस्टाग्राम स्टोरी, बुडापेस्ट पहुंचे एक्टर

इस विवाद के साथ ही रणवीर सिंह हाल ही में कर्नाटक के प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए भी नजर आए। दरअसल, यह दौरा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 'कांतारा' फिल्म की मिमिक्री से जुड़े एक मामले में जारी किए गए निर्देशों के बाद हुआ है। पिछले साल नवंबर में गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFI) के दौरान रणवीर ने फिल्म 'कांतारा' के उस संवेदनशील दृश्य की नकल की थी, जिसमें चामुंडी दैव ऋषभ शेट्टी के किरदार में प्रवेश करती हैं। इस पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद रणवीर ने कोर्ट में बिना शर्त माफीनामा पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते के अंदर ही मंदिर जाकर प्रार्थना करने का आदेश दिया था। रणवीर ने अपनी सफाई में कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करना नहीं, बल्कि अभिनेता ऋषभ शेट्टी के शानदार अभिनय की सराहना करना था।