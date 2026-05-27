‘नहीं लगा रणवीर सिंह पर बैन’ FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने बताया क्या है पूरा मामला

एक इंटरव्यू में इस पूरे बखेड़े पर खुलकर बात करते हुए अशोक पंडित ने कहा, "सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है। यह कोई कानूनी प्रतिबंध या बैन नहीं है। हम कोई अदालत नहीं हैं जो लोगों के काम करने पर पाबंदी लगा दें। हमने सिर्फ एक 'असहयोग आंदोलन' का आदेश जारी किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक ट्रेड यूनियन के नाते हमने अपने 30 अलग-अलग विभागों (जैसे- स्पॉट बॉय, टेक्नीशियन, कैमरामैन) के सदस्यों को यह निर्देश दिया है कि जब तक यह विवाद पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक वे उस सेट या प्रोजेक्ट पर काम न करें जहां रणवीर मौजूद हैं। बाकी किसी के साथ काम करना या न करना, हर सदस्य की अपनी निजी मर्जी है।"