आलिया भट्ट ने रेड कार्पेट पर अपने स्टाइलिश लुक और नीलम-हीरे जड़ित इंडियन ज्वेलरी से बिखेरा जलवा

इस कोलैबोरेशन पर टिप्पणी करते हुए Malabar Group के चेयरमैन श्री एम. पी. अहमद ने कहा, "Cannes Film Festival एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां फैशन, कलाकारी और कारीगरी एक साथ आते हैं। आलिया भट्ट के साथ इस साझेदारी के जरिए हम ऐसी ज्वेलरी पेश करना चाहते थे जो हमेशा सुंदर और खास दिखे, और साथ ही Malabar Gold & Diamonds से जुड़ी बारीकी और डिजाइन की उत्कृष्टता को भी पेश करे। इतने बड़े मंच पर यह मौजूदगी Malabar Gold & Diamonds के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है, जो दुनियाभर के फैशन और लग्जरी प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मजबूत करती है।"