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Don 3 Controversy के बीच चंकी पांडे का खुलासा, बोले- ‘मैं नया था इसलिए मुझे FWICE ने बैन किया था’

Chunky Panday FWICE Ban: 'डॉन 3' विवाद के बीच एक्टर चंकी पांडे ने बताया कि करियर की शुरुआत में FWICE ने उन्हें एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया था। अभिनेता ने बताया कि इंडस्ट्री स्ट्राइक के दौरान शूटिंग जारी रखने की वजह से उन पर कार्रवाई हुई थी।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 26, 2026

Don 3 Controversy

रणवीर सिंह विवाद के बीच चंकी पांडे का खुलासा। (फोटो सोर्स: IMDb)

Don 3 Controversy: धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों चल रहे 'डॉन 3' विवाद के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म से बाहर होने के बाद, प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने FWICE से कॉन्टैक्ट किया, जिसके बाद FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन निर्देश जारी कर दिया। अब इस बात पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे पार्शियैलिटी कह रहे हैं, तो कुछ इसे सही ठहरा रहे हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब FWICE ने किसी स्टार के खिलाफ ऐसा निर्देश जारी किया है। इससे पहले भी कुछ स्टार्स पर लग चुका है FWICE बैन, जिनमें से एक चंकी पांडे भी हैं। इसका खुलासा खुद चंकी पांडे ने किया है।

चंकी ने 'डॉन 3' विवाद पर कुछ भी कहने से मना कर दिया

हाल ही में, ETimes के साथ बातचीत में, एक्टर चंकी पांडे ने माना कि अपने करियर की शुरुआत में एक बार उन्हें भी FWICE ने "बैन" कर दिया था। उन्होंने बताया कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारों को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो उस दौर के बहुत बड़े सुपरस्टार थे और उस समय कई फिल्मों में काम कर रहे थे। हालांकि, चंकी ने इस मामले की पूरी जानकारी न होने का हवाला देते हुए 'डॉन 3' विवाद पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया।

जब FWICE ने चंकी को बैन कर दिया था

इस बातचीत के दौरान, चंकी ने बताया कि कैसे वो FWICE के साथ मुश्किल में पड़ गए थे। उन्होंने कहा, "1987 में 'आग ही आग' की शूटिंग के दौरान, फिल्म इंडस्ट्री हड़ताल पर चली गई थी, और किसी को भी शूटिंग जारी रखने की इजाजत नहीं थी। हालांकि, पहलाज निहलानी पूरी टीम के साथ बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे, और बाद में हमने ऊटी में भी शूटिंग जारी रखी। इसी वजह से मेरे और फिल्म से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उस समय, सभी शूटिंग रोक दी गई थीं। धर्मेंद्र जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन वो इतने बड़े स्टार थे कि एक साथ 30-40 फिल्मों में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें बैन करना मुमकिन नहीं था। मैं उस समय नया था, मेरी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे लगभग एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया।"

उन्होंने आगे कहा, "वजह सीधी-सादी थी, मैं पहलाज निहलानी के साथ शूटिंग कर रहा था, जबकि पूरी इंडस्ट्री हड़ताल पर थी। चूंकि वो बड़े सितारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया। बाद में, मैंने माफी मांग ली, और एक हफ्ते के अंदर ही बैन हटा दिया गया। लेकिन ऐसी बातें होती रहती हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी और नाज़ुक है, और मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है।"

'डॉन 3' विवाद क्या है?

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने के चलते प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने FWICE से कॉन्टैक्ट किया। बता दें कि उन्होंने ये कदम रणवीर सिंह के साथ चल रहे लंबे विवाद के बाद उठाया। दोनों के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर सिंह ने अचानक उनकी फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी। सोमवार को, FWICE ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्होंने एक्टर के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन' (असहयोग) का निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, FWICE के सभी सदस्यों को आने वाले समय में रणवीर सिंह के साथ काम न करने के लिए कहा गया है।

रणवीर की टीम ने दिया जवाब

इसके बाद, रणवीर सिंह की टीम ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, "रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और 'डॉन' फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। 'डॉन 3' से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जान-बूझकर चुप्पी साधे रखने का फैसला किया। उनका मानना ​​है कि प्रोफेशनल बातचीत और आपसी रिश्तों को समझदारी और सम्मान के साथ ही सुलझाना अच्छा होता है। हालांकि, समय-समय पर कई तरह की बातें और अटकलें सामने आई हैं, लेकिन रणवीर ने अभी तक पब्लिकली इस पर रिएक्शन देना या इन अटकलों में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। उनका पूरा ध्यान अपने काम और आने वाली फिल्मों पर है।"

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Ranveer Singh

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Published on:

26 May 2026 07:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Don 3 Controversy के बीच चंकी पांडे का खुलासा, बोले- ‘मैं नया था इसलिए मुझे FWICE ने बैन किया था’

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