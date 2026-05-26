Don 3 Controversy के बीच चंकी पांडे का खुलासा, बोले- ‘मैं नया था इसलिए मुझे FWICE ने बैन किया था’

इस बातचीत के दौरान, चंकी ने बताया कि कैसे वो FWICE के साथ मुश्किल में पड़ गए थे। उन्होंने कहा, "1987 में 'आग ही आग' की शूटिंग के दौरान, फिल्म इंडस्ट्री हड़ताल पर चली गई थी, और किसी को भी शूटिंग जारी रखने की इजाजत नहीं थी। हालांकि, पहलाज निहलानी पूरी टीम के साथ बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे, और बाद में हमने ऊटी में भी शूटिंग जारी रखी। इसी वजह से मेरे और फिल्म से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उस समय, सभी शूटिंग रोक दी गई थीं। धर्मेंद्र जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन वो इतने बड़े स्टार थे कि एक साथ 30-40 फिल्मों में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें बैन करना मुमकिन नहीं था। मैं उस समय नया था, मेरी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे लगभग एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया।"