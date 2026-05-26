‘300 लोगों की रोजी-रोटी दांव पर’, रणवीर सिंह पर FWICE बैन को संजय गुप्ता ने बताया ‘बेतुका’

सोमवार रात को, FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बॉलीवुड एक्टर-प्रोड्यूसर फरहान ने रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत की थी क्योंकि रणवीर ने 'डॉन 3' की शिड्यूल्ड इंटरनेशनल शूटिंग से कुछ हफ्ते पहले ही फिल्म छोड़ दी थी। प्रोड्यूसर ने दावा किया कि उन्होंने फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर पहले ही 45 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे, और अब वो उम्मीद कर रहे थे कि रणवीर उन्हें वो रकम वापस करेंगे जो उन्होंने फिल्म पर खर्च किये थे। अशोक पंडित ने कहा कि Excel Entertainment ने दो घंटे से ज्यादा समय तक अपना पक्ष रखा और उन्हें उम्मीद थी कि रणवीर भी अपनी बात रखेंगे। एक महीने के अंदर तीन बार याद दिलाने के बाद भी, धुरंधर एक्टर ने कोई सफाई नै दी। हालांकि, एक्टर के सेक्रेटरी ने FWICE को मेल भेजा, जिसमें उन्होंने इस मामले पर उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया, और बाद में एक्टर की तरफ से मिलने का प्रस्ताव दिया। FWICE ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ 'असहयोग निर्देश' (Non-Cooperation Directive) जारी कर दिया।