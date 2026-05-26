रणवीर सिंह को बैन करने के बाद आया FWICE चीफ अशोक पंडित का बयान, कड़ा एक्शन लेने का बताया कारण

Ranveer Singh Don 3 Controversy: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक बड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। ‘डॉन 3’ से अचानक बाहर होने के फैसले ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। मामला इतना बढ़ गया कि फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अभिनेता के खिलाफ ‘नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव’ जारी कर दिया। अब इस पूरे विवाद पर निर्माता, निर्देशक और फिल्म इंडस्ट्री के लोग खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।