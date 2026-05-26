धर्मेंद्र के पद्म विभूषण पुरस्कार पर भावुक हुईं बेटी ईशा देओल, बोलीं- काश पापा आज हमारे साथ होते

Esha Deol On Dharmendra Padma Vibhushan: बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम और उनकी विरासत आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। छह दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी सफर में हिंदी सिनेमा को अनगिनत यादगार फिल्में देने वाले धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए इस खास समारोह में जब हेमा मालिनी ने अपने पति की ओर से यह सम्मान स्वीकार किया तो माहौल भावुक हो उठा।