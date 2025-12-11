धर्मेंद्र को याद कर फूट-फूटकर रोईं हेमा मालिनी, बोलीं- ‘ऐसा भी एक पल आएगा जब मुझे…’

इसके आगे हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र को कविताएं लिखने का शौक था और वो उर्दू कविताओं एक किताब लिखना चाहते थे, मगर दुर्भाग्य से वो अपना सपना पूरा करने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। हेमा ने कहा, 'उन्होंने अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं, लेकिन मैं जानती हूं कि उन्हें कॉमेडी करना बहुत पसंद था। उन्हें कैमरे के सामने खड़े होने का बहुत शौक था। धरम जी में एक खास टैलेंट था, जिसके बारे में कम लोग जानते होंगे - उर्दू शायरी लिखना। परिस्थिति कैसी भी हो, वो उस पर कविता सुना सकते थे। मैंने उनसे कहा भी था कि उनको अपनी उर्दू कविताओं की एक किताब लिखनी चाहिए, वो ये करना भी चाहते थे, योजना भी बन चुकी थी, लेकिन अब उनका यह सपना अधूरा रह जाएगा।'