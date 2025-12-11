11 दिसंबर 2025,

मनोरंजन

धर्मेंद्र को याद कर फूट-फूटकर रोईं हेमा मालिनी, बोलीं- ‘ऐसा भी एक पल आएगा जब मुझे…’

Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी ने आज बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ दिल्ली में दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस प्रेयर मीट में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, निर्मला सीतारमण और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 11, 2025

Dharmendra Prayer Meet

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी हुईं भावुक। (फोटो सोर्स: viralbhayani and dreamgirlhemamalini)

Dharmendra Prayer Meet: बॉलीवुड अभिनेत्री और दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने पति के लिए राजधानी दिल्ली में स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र प्रार्थना सभा का आयोजन किया। अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवम्बर को निधन हो गया था। इस प्रेयर मीट में ईशा-आहना और परिवार के सदस्यों के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम रेखा गुप्ता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। वहीं, फिल्म जगत से एक्टर रणजीत, एक्ट्रेस कंगना रनौत और रवि किशन भी मौजूद रहे और सबने बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी।

इस प्रेयर मीट में पहले भजन गायन हुआ और उसके बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से जुड़ी कई यादें शेयर कीं। इस दौरान वो काफी भावुक हो गईं। उनकी आंखें भर आयी थीं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की दोनों बेटियां उनके साथ स्टेज पर उनके पीछे खड़ी थीं और उनको संभाल रहीं थीं।

हमारा प्यार सच्चा था, मुझे उनके बिना जीना सीखना होगा

हेमा मालिनी ने सबसे पहले प्रार्थना सभा में आए हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा,'इस प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बहुत भावुक महसूस कर रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे शोक सभा आयोजित करनी पड़ेगी, वह भी मेरे धर्म जी के लिए। पूरी दुनिया उनके निधन पर शोक मना रही है। लेकिन मेरे लिए यह एक असहनीय आघात है।”

इसके आगे हेमा ने कहा, 'हमारी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी। धरम जी के साथ मेरा रिश्ता 57 साल का था। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मुझे उन्हीं के साथ ज्यादातर फिल्में करने का मौका मिला। हमने 45 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से 25 से ज्यादा सुपरहिट थीं। इंडस्ट्री और दर्शकों ने हमें एक हिट जोड़ी के रूप में बहुत प्यार दिया। हमारा प्यार सच्चा था, मुझे उनके बिना जीना सीखना होगा।'

धर्मेंद्र एक पवित्र आत्मा थे

इसके साथ ही अपनी और धर्मेंद्र की यादों को याद करते हुए हेमा ने आगे कहा, 'वो एक पवित्र आत्मा थे, वो बहुत हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। इतने लोकप्रिय होने के बावजूद, उन्होंने कभी खुद को दूसरों से अलग नहीं समझा, हमेशा सबके साथ विनम्र रहे।'

8 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन मनाया

आगे हेमा ने कहा कि फैमिली ने अपने प्यारे धर्मेंद्र के निधन के 2 हफ्ते बाद बीती 8 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन मनाया। इसके आगे उन्होंने कहा, “हमने उनका जन्मदिन मनाया, लेकिन पूरा देश उन्हें याद कर रहा था। हर वर्ग के लोग मुझसे मिलने आते हैं और धर्मेंद्र को याद करते हैं।

उर्दू कविताओं की एक किताब लिखना चाहते थे धर्मेंद्र- हेमा

इसके आगे हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र को कविताएं लिखने का शौक था और वो उर्दू कविताओं एक किताब लिखना चाहते थे, मगर दुर्भाग्य से वो अपना सपना पूरा करने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। हेमा ने कहा, 'उन्होंने अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं, लेकिन मैं जानती हूं कि उन्हें कॉमेडी करना बहुत पसंद था। उन्हें कैमरे के सामने खड़े होने का बहुत शौक था। धरम जी में एक खास टैलेंट था, जिसके बारे में कम लोग जानते होंगे - उर्दू शायरी लिखना। परिस्थिति कैसी भी हो, वो उस पर कविता सुना सकते थे। मैंने उनसे कहा भी था कि उनको अपनी उर्दू कविताओं की एक किताब लिखनी चाहिए, वो ये करना भी चाहते थे, योजना भी बन चुकी थी, लेकिन अब उनका यह सपना अधूरा रह जाएगा।'

यहां देखिये प्रेयर मीट की फोटोज और वीडियोज:

Hindi News / Entertainment / धर्मेंद्र को याद कर फूट-फूटकर रोईं हेमा मालिनी, बोलीं- 'ऐसा भी एक पल आएगा जब मुझे…'

