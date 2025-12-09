9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हेमा मालिनी रखेंगी धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट! दोनों बेटियां भी होंगी शामिल, जानें कब और कहा होगा ये कार्यक्रम

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की पहली प्रेयर मीट 27 नवंबर को उनके दोनों बेटों ने रखी थी, अब हेमा मालिनी से जुड़ी खबर आ रही है कि वह भी अब धर्मेंद्र के लिए प्रेयर रखेंगी। जिसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 09, 2025

Hema Malini Hold Dharmendra Prayer Meet when and where all details here

हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट

Hema Malini Hold Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी सोमवार को मनाई गई। जिसमें उनके फैंस के लिए पूरे देओल परिवार ने एक कार्यक्रम रखा था। जो पहले उनके फार्महाउस में होने वाला था, लेकिन अचानक उसका वेन्यू बदलकर जुहू का वो बंगला रख दिया जहां धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली थी। इसमें उनके तमाम फैंस आए और सनी देओल और बॉबी देओल से मिले।

इससे पहले धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल ने 27 नवंबर को एक प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें पूरा बॉलीवुड और उनके खास दोस्त आए थे, लेकिन हेमा मालिनी और दोनों बेटियों ने इससे दूरी बनाकर रखी थी। अब एक रिपोर्ट के अनुसार हेमा मालिनी भी पति धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट रखने वाली हैं। जो कब और कहां होगी, उसकी जानकारी आ गई है।

हेमा मालिनी ने कब और कहां रखी दूसरी प्रेयर मीट (Hema Malini Hold Dharmendra Prayer Meet)

धर्मेंद्र के निधन से ही उनका पूरा परिवार लगातार उन्हें याद कर रहा है। इसी क्रम में, उनकी पत्नी हेमा मालिनी अब पति के लिए एक प्रेयर मीट (श्रद्धांजलि सभा) आयोजित करने जा रही हैं। एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, हेमा मालिनी अपनी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ-साथ दामादों भरत तख्तानी और वैभव वोहरा के साथ मिलकर 11 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक यह प्रार्थना सभा होस्ट करेंगी। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ में आयोजित किया जाएगा।

हेमा मालिनी रखेंगी पति धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट (Hema Malini Wife Of Dharmendra)

इससे पहले, धर्मेंद्र के लिए जो पहली प्रेयर मीट रखी थी वह 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित की गई थी, जिसे सनी देओल और बॉबी देओल ने होस्ट किया था। मुंबई में हुई सभा में गायक सोनू निगम का एक म्यूजिकल सेगमेंट भी हुआ था। उन्होंने धर्मेंद्र के कुछ सबसे प्यारे और पसंदीदा गाने गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इनमें 'आ जा जाने वाले', 'रहें ना रहें हम', 'आज मौसम बड़ा बेईमान है' और 'अपने तो अपने होते हैं' जैसे गाने शामिल थे, जिसने सभी को भावुक कर दिया था।

हेमा मालिनी ने पहले रखवाया था धर्मेंद्र के लिए हवन (Hema Malini News)

इस प्रेयर मीट में सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, विद्या बालन, आर्यन खान, विवेक ओबेरॉय, और सुरेश ओबेरॉय सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। वहीं, उसी दिन हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर पूजा पाठ और हवन करवाया था, लेकिन अब वह भी दूसरी प्रेयर मीट रखने वाली हैं। 

ये भी पढ़ें

मिस यू पापा…सनी देओल हुए भावुक, पिता धर्मेंद्र को अनोखे अंदाज में किया बर्थडे विश
बॉलीवुड
Sunny Deol emotional post On father Dharmendra 90th Birthday said i miss you papa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

09 Dec 2025 08:54 am

Published on:

09 Dec 2025 08:45 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हेमा मालिनी रखेंगी धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट! दोनों बेटियां भी होंगी शामिल, जानें कब और कहा होगा ये कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कनिका कपूर के साथ दुर्व्यवहार, सामने आया शर्मनाक वीडियो

Kanika Kapoor Grabbed By Fan
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर

Dharmendra Photos
मनोरंजन

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में…

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में...
बॉलीवुड

सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई छेड़छाड़, अचानक आए शख्स ने गलत तरीके से छुआ, देखें वीडियो

Singer Kanika Kapoor Groped By Man on stage attempting to lift in meghalaya video goes viral
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने 5 मिनट में ‘हुकूमत’ के लिए लिया था फैसला, निर्देशक ने बताया ये दिलचस्प किस्सा

धर्मेंद्र ने 5 मिनट में 'हुकूमत' के लिए लिया था फैसला, निर्देशक ने बताया ये दिलचस्प किस्सा
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.