हेमा मालिनी रखेंगी धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट! दोनों बेटियां भी होंगी शामिल, जानें कब और कहा होगा ये कार्यक्रम

हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट
Hema Malini Hold Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी सोमवार को मनाई गई। जिसमें उनके फैंस के लिए पूरे देओल परिवार ने एक कार्यक्रम रखा था। जो पहले उनके फार्महाउस में होने वाला था, लेकिन अचानक उसका वेन्यू बदलकर जुहू का वो बंगला रख दिया जहां धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली थी। इसमें उनके तमाम फैंस आए और सनी देओल और बॉबी देओल से मिले।
इससे पहले धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल ने 27 नवंबर को एक प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें पूरा बॉलीवुड और उनके खास दोस्त आए थे, लेकिन हेमा मालिनी और दोनों बेटियों ने इससे दूरी बनाकर रखी थी। अब एक रिपोर्ट के अनुसार हेमा मालिनी भी पति धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट रखने वाली हैं। जो कब और कहां होगी, उसकी जानकारी आ गई है।
धर्मेंद्र के निधन से ही उनका पूरा परिवार लगातार उन्हें याद कर रहा है। इसी क्रम में, उनकी पत्नी हेमा मालिनी अब पति के लिए एक प्रेयर मीट (श्रद्धांजलि सभा) आयोजित करने जा रही हैं। एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, हेमा मालिनी अपनी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ-साथ दामादों भरत तख्तानी और वैभव वोहरा के साथ मिलकर 11 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक यह प्रार्थना सभा होस्ट करेंगी। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ में आयोजित किया जाएगा।
इससे पहले, धर्मेंद्र के लिए जो पहली प्रेयर मीट रखी थी वह 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित की गई थी, जिसे सनी देओल और बॉबी देओल ने होस्ट किया था। मुंबई में हुई सभा में गायक सोनू निगम का एक म्यूजिकल सेगमेंट भी हुआ था। उन्होंने धर्मेंद्र के कुछ सबसे प्यारे और पसंदीदा गाने गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इनमें 'आ जा जाने वाले', 'रहें ना रहें हम', 'आज मौसम बड़ा बेईमान है' और 'अपने तो अपने होते हैं' जैसे गाने शामिल थे, जिसने सभी को भावुक कर दिया था।
इस प्रेयर मीट में सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, विद्या बालन, आर्यन खान, विवेक ओबेरॉय, और सुरेश ओबेरॉय सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। वहीं, उसी दिन हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर पूजा पाठ और हवन करवाया था, लेकिन अब वह भी दूसरी प्रेयर मीट रखने वाली हैं।
